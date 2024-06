Kõik isa-tütre sidemed on purunenud? Tom Cruise’i tütar tegi suure muutuse ja loobus isa perenimest

Üks siseringi allikas ütles DailyMailile: „Ta on tark tüdruk ja temast on saamas väga intelligentne ja küps noor naine. Tal on väga lähedane lojaalsete sõprade grupp ja ta ei lase oma pere jõukal taustal ennast mõjutada.“ Kuigi Suri ema Katie on kindlasti uhke oma tütre suure saavutuse üle, on allikad kommenteerinud, et ta hakkab pabistama, mõeldes, et peab saatma oma väikese tüdruku ülikooli. „Katie on tema üle väga uhke, kuid on ka äärmiselt kaitsev,“ teadis allikas rääkida. Pole ka ime, arvestades, et viimased 11 aastat on Holmes sisuliselt üksinda Suri üles kasvatanud.