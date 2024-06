Kas suhted on paranemas? Britney Spearsi poeg on valmis emaga ära leppima: ma lihtsalt tahan, et ta saaks vaimselt paremaks

Britney Spearsi eksabikaasa Kevin Federline’i advokaat Mark Vincent Kaplan kommenteeris väljaandele Page Six, et perekonna ühinemine võib jääda kaugemasse tulevikku, kuid see siiski võib terendada. „Lepitamine või taasühinemine on ilmselgelt keeruline protsess, mis võib võtta aega. Telefonikõne oli hea märk ja samm õiges suunas, kuid see on protsess, mis nõuab enamat kui vaid telefonikõnet,“ sõnas advokaat. „Kevin toetab poegade suhet nende emaga ja on rõõmus, et poisid lõpuks emadepäeva paiku temaga telefonivestluse pidasid,“ lisas ta.