KLÕPS | „Võimalik, et minu tänane kirg kompab äärmuslikke piire.“ Kertu Jukkum valmistub tõeliseks spordikatsumuseks

Saatejuht Kertu Jukkum on järjekordselt tõestanud oma vastupidavust ja pühendumust, läbides kolmel järjestikusel päeval poolmaratoni. See muljetavaldav saavutus on osa tema ettevalmistusest osalemiseks ekspeditsioonil „Expedition Estonia,“ mis on tuntud oma karmi ja väljakutseterikka raja poolest.