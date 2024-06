Uued detailid: selgus bändi Crazy Towni laulja Shifty Shellshocki surma põhjus

Laulja Shifty Shellshock, kelle pärisnimi on Seth Binzer, sai kuulsaks 2000. aastate alguses koos bändiga Crazy Town, mille suurim hitt oli „Butterfly“. Lugu saavutas üle kogu maailma paljudes muusikaedetabelites esikoha, sealhulgas jõudis see Billboardi Hot 100 tabelisse. Shellshock pani bändile aluse koos Bret Mazuriga, kellega ta hakkas 1992. aastal muusikat tegema ansamblis The Brimstone Sluggers, kuid 1999. aasta algul lõid nad bändi Crazy Town.

Nüüd on selgunud Shellshocki surma põhjus. Tema esindaja Howie Hubberman sõnas väljaandele Rolling Stone, et muusiku surma põhjuseks on õnnetu üledoos narkootikumidega. „Seth on juba mõnda aega võidelnud ainete kuritarvitamise probleemidega,“ rääkis Hubberman. „Seth ei olnud rahul igapäevase võitlusega, mida nimetatakse eluks. Mõned inimesed tulevad raskustega toime erinevatel viisidel. See on kahetsusväärne, et kaotame nii palju inimesi sõltuvuse ja kahjulike narkootikumide kättesaadavuse tõttu. Shifty surm oli tõeline tragöödia. Liiga kiiresti, liiga varakult,“ sõnas laulja esindaja veel.