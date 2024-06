Millal Sinu lemmik laval on? Suve oodatuim festival Beach Grind avalikustas ajakava!

Eelmisel aastal külastas Beach Grindi rekordarv inimesi. Et festival on iga aastaga paisunud aina suuremaks, saab 2024. aasta festivalist samuti võimasaim siiani. Muusikasündmus toimub Pärnu rannapargis ning Villa Ammende aias. Publikut rõõmustavad eelmisest aastast festivalifännile meelde jäänud kolm lava.

Beach Grind 2024 festivalil on käesoleval aastal ka esmakordselt oma netiraadio, mis on valminud koostöös Eesti suurima raadiojaamaga Sky Plus. Ideaalne võimalus end festivali lainele viia. Kuula netiraadiot siit.