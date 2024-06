Christina Applegate’i tütar raskest terviseprobleemist: tundsin end nii haigena ja mul oli väga valus

Sadie avaldas saates, et tal diagnoositi posturaalne ortostaatiline tahhükardia sündroom (POTS), mis mõjutab verevoolu ja põhjustab mitmesuguseid sümptomeid, kui liikuda lamamisasendist püstiasendisse. Need sümptomid on muu hulgas väsimus, pearinglus ja kiire pulss. Ameerika Ühendriikides kannatab selle all umbes üks kuni kolm miljonit inimest.

„See mõjutab minu südant, ja kui ma püsti tõusen, tunnen end väga, väga uimasena, mu jalad muutuvad väga nõrgaks ja mul on tunne, et ma minestan,“ selgitas Sadie. „Ma olen minestanud ja teadvuse kaotanud.“ Kuigi ta sai diagnoosi alles mõni kuu tagasi, ütles Sadie, et ta on selle seisundiga elanud pikka aega. Ta meenutas, iet käis kuuendas klassis mitu korda päevas medõe juures, sest tal oli sageli tunne, et ta minestab.