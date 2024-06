„Kui mehed viivad naised puhkama. Küll on meid õnnistatud,“ avaldas lauljanna Elisa Kolk, kes lendas Itaalia päikese alla koos oma elukaaslase ärimees Indrek Rahumaa ning Hendrik Sal-Salleri ja Merille Madibergiga.

Tundub, et paarid on omavahel lähedased sõbrad, sest veedavad sageli koos aega ning on lennujaamades juhuslikult kokku põrganud ja klaase kokku löönud. Eelmisel novembril suundusid Kolk ja Rahumaa taas reisile, samal ajal kui Sal-Saller ja Madiberg viibisid samuti lennujaamas. Kolk jagas sellest kohtumisest jäädvustust ka ühismeedias, kommenteerides: „Kui satud sõpradega lennukas kokku.“ Pildil hoidis ta käes mullijoogiga klaasi.