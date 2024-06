Uus rahvusvaheline NANANA jazzfestival toob 30. juunil Põhjala tehase Ankrusaali noorema põlvkonna tõusvad tähed

Ella Zirina Trio , koosseisus Läti kitarrist Ella Zirina, Itaalia kontrabassist David Macchione ja Hispaania trummar Eloi Pascual Nague, on esinenud erinevates kontserdipaikades üle Hollandi, muuhulgas ka Amsterdamis BIMHUISis, ning tuuritanud 2022. aastal Hispaanias festivaliga Nigran Jazz. Trio osales 2020. aastal Expression of Art auhindade jagamisel ning 2021. aastal auhinnati Ella Virtual Jazz Club Competitionil esimese kohaga.

Egor Doubay on Belgias tegutsev saksofonimängija, kelle rahvusvaheline edu viib teda esinema festivalidele ja jazziklubidesse üle kogu maailma. Lisaks on ta lava jaganud jazzmaailma staaridega nagu Aaron Parks, Mark Turner, Dick Oatts, Jesse Van Ruller, Terell Stafford, John Clayton, Wycliffe Gordon, Ferdinand Povel, Jasper Blom, Simon Rigter, Rob van Bavel, Ben van Gelder, Bert Joris ning teistega. Peamiselt tegutseb Egor jazzimaastikul, esinedes koos oma koosseisudega, kuid ta on ka nõutud stuudiomuusik.