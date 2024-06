SÄUTSUMÖLL | „Meil on uus Raudne Leedi tulemas.“ Kaja Kallase Euroopa Liidu välispoliitikajuhi ametisse saamine pani netirahva arvamust avaldama

Reede esimestel tundidel selgus, et peaminister Kaja Kallas on nimetatud Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kandidaadiks. Suur ja oluline tiitel on netirahva juubeldama pannud ja X-is säutsujate emotsioonid on tõeliselt kirkad.