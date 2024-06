Väldi järjekordi! Õllesummeri passid saab käepaelte vastu vahetada kaks päeva enne festivali algust

„Tahame sisenemise festivalile lihtsamaks ja kiiremaks teha,“ kommenteeris uut süsteemi Õllesummeri peakorraldaja Sten-Erik Jantson. „Kui muidu peab festivalile tulija ootama järjekorras, et saada kassast käepael, siis nüüd saab ta otse väravasse minna,“ lisas Jantson. „Kõik, mis on vaja teha, on tulla ostetud passiga läbi kas südalinna või Oru värava vahetuspunktist,“ mainis festivali peakorraldaja.