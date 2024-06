FOTOD | Irooniaga kunst! Prints Harryst ja Meghan Markle’ist valmisid erilised portreed

Sussexi hertsoginnat Meghan Markle’it kujutatakse portreel kui Elisabeth Woodville’i. Ta elas 15. sajandil ning oli kuningas Edward IV abikaasa ning Inglismaa kuninganna. Portree kannab nime „Valge kuninganna naasmine“, mis on viide Woodville’ile. Kui temast 1465. aastal kuningas Edward IV abikaasa sai, siis viidati talle kui valgele kuningannale oma imetlusväärse ilu tõttu.

Prints Harryt kujutatakse hiljutisel portreel aga Charles Edward Stuartina. Oma eluajal oli ta tuntud ka kui Noor Krooniotsija ja Bonnie Prints Charlie’na. Ajaloost on teada, et kui tema isa 18. sajandil suri, siis soovis troonile tulla, kuid ametlikult talle seda ei võimaldatud. Harryt kujutav portree kannab nime „Bonny Prince’i kummitus“.

Kunstnik on Ühendkuningriigi meediale avanud ka portreede tausta. Llywelyn Hall sõnas, et püüdis Harry portrees kujutada printsi külge, mis tema jaoks Charles Edward Stuartiga sarnaneb, vahendab Mirror. Oma maalis on ta Harryt kujutanud enne seda, kui ta Meghaniga tutvus. „Sel ajal oli ta pidutseja, kelle tulevik oli veel lahtine,“ kirjeldas maalija.