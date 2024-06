FOTOD | Retrofännid pidutsesid nii, nagu homset ei oleks! Retrobest sai Pühajärvel võimsa hoo sisse

28. ja 29. juunil Otepääl toimuval Eesti suurimal stiilipeol Retrobestil hittidest puudust ei tule. Festivali territoorium on jaotatud mitmeks atraktiivseks alaks, kus jagub üllatusi igale vanusegrupile ja ajastufännile. Külastajad on end kenasti retrolainele seadnud ja publiku seast on märgata nii mõndagi inimest, kes retrohõngulised rõivaid ning aksessuaarid selga on pannud.