KUUM KLÕPS | Räppar Pluuto jagas kirglikku hetke endast ligi kolm korda vanema Anu Saagimiga

21-aastane Eesti räppar, laulukirjutaja ja produtsent Henry Orlov, tuntud artistinimega Pluuto, jagas Instagramis pilte koos 62-aastase Anu Saagimiga. Esimesel pildil varjab seltskonnastaari kaabu, millega täpselt tema ja Pluuto tegelevad. Järgmisel fotol on aga näha Anu nägu ja Pluuto annab talle põsemusi, samal ajal kui nad teineteisest ümbert kinni hoiavad. Pealkirjas vihjab räppar, et kui mõni naine ütleb, et ta on parem kui mehe ekspruut, siis tema ekspruut oleks justkui Anu, keda keegi ei suuda ületada.