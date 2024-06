Nüüdseks on mõlemad oma eluga edasi liikunud ja Mihkel Raud naudib juba mõnda aega armuõnne endast 23 aastat noorema Mariaga. Paar kinnitas aprilli algul uudist kihlumisest.

Üle-eelmise aasta lõpus Kroonikale intervjuud andes oli Mihklil südames juba temast 23 aastat noorem Maria. Kui ajakirjanik küsis, kas on oodata neljandat abielu, vastas Mihkel: „Kolm abielu on ka juba päris palju. Nii et – elame, näeme. Ei oska sellele küsimusele vastata.“