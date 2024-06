„Ei pea isegi läbi rääkima ega kaua ootama.“ Pakendikeskus pakub naljaka reklaamiga Kaja Kallasele veel ühte kõrgendust

Reede esimestel tundidel selgus, et peaminister Kaja Kallas on nimetatud Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kandidaadiks. Eesti peaministri jaoks on tegemist suure ja tähtsa ametikõrgendusega. Muidu ühiskonnas toimuva üle nalja viskav ettevõte Pakendikeskus pakub Kallasele humoorikalt aga veel ühte kõrgendust.