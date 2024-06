Tasuta sadamakontserdid tulekul. Esinevad Liis Lemsalu, Stefan, Ott Lepland, Shanon ja teised kodumaised staarid

Kui Sisevete festival on juba neljdant korda, siis väga esindusliku esinejate nimekirja sadamakontserdite on saanud ta juurde just tänavu, mil Tartu on kultuuripealinn 2024. Kontserdid on tasuta ning sadamasse kuulama võib minna täitsa mööda maad ka, ei pea paati olema.