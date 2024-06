REPORTAAŽ | Retrobestile tulnud rahvas joogi ja söögi pealt raha kokku ei hoidnud: „Raha ei loe. Naudime pidu, selle jaoks tulimegi!“

„Tulin Pearu Paulust kuulama. Loodame, et ta on ka kohal ja kaine,“ ütles üks Retrobesti nautlema tulnud külastaja. Pearu Paulus oli vägagi kohal ja nii nagu peab. Tänavu kaheksandat korda toimuv retrofestival meelitas kohale värvika seltskonna ja festivali avapäeval oli peale Pearu Pauluse kohal ka 1980-ndate diskotäht C. C. Catch.