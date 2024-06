FOTOD | Valdis jõudis Lähis-Itta! Märt Avandi ja Liisa Pulk viisid „Tulnuka“ Eesti kontingendile Iraaki

„Me oleme siin korduvalt rääkinud, kui hea meel on meil selle üle, et me siia sattusime, sest meie jaoks on see hoopiski teine maailm. Siin olla on silmi avardav. See, mida meie sõdurid siin ajavad, on muljetavaldav. Kui pühendunud nad on, kuivõrd kirglikud ja kohusetundlikud ja professionaalsed. Me oleme küll ainult kaks päeva neid näinud, aga asjaarmastaja sõjamehe – kaitseliitlase – seisukohalt saan aru, kuidas professionaalse sõduri käitumine välja näeb. Vägev värk!“ ütles Märt Avandi ja lisas, et teha seda kõike Iraagi kohutava palavusega, mis on väga võimekas vastane, on aukartust äratav.

„Me ei osanud oodata, et meid võetakse siin nii soojalt vastu. Mul on väga hea meel ka selle üle, et meile tutvustati võimalikult palju ja võimalikult põhjalikult niipalju kui kaitseväe reeglid lubavad. Et me saime ka ise proovida laskmist erinevate relvadega, nägime, kuidas poisid tööd teevad, et me saime päriselt osa sellest elust. Saime maigu suhu, mis siinolek tähendab. Selline võimalus avaldub üks kord elus. Ja mul on väga hea meel, et ma tulin, sest viimase aja kõige huvitavamad vestlused on peetud siin. See pühendumus, mis me siin näeme, on hämmastav,“ ütles Liisa Pulk. „Poisid ütlesid, et üks päev oli autotermomeeter näidanud 60 kraadi. Kui sa mõtled, et hoolimata sellest need inimesed, lahinguvarustus seljas ning relvad käes, täidavad oma kohuseid, nad on 100 protsenti teravad, pühendunud, fokusseerinud, võimelised reageerima väga kiiresti… See on lihtsalt aukartust äratav nende inimeste ees,“ lisas Pulk.