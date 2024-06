Ootamatu samm: Ben Affleck kolis enda ja Jennifer Lopezi ühisest kodust välja ajal, mil lauljanna välisriigis reisil oli

Enam kui kuu on lauljanna Jennifer Lopez (54) ja näitleja Ben Affelck (51) keerelnud kõlakate hoovuses, et nende abielus on mõrad ja peagi on lahkuminek terendamas. Nüüd on välja tulnud, et Jenniferi hiljutise reisi ajal Ameerika Ühendriikidest välja kolis Ben oma asjad nende ühisest häärberist välja.