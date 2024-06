OTSEFOTOD | Max Korzhi fännid on pöördes! Valgevene muusiku esinemine A. Le Coq Arenal on rahvamassi varakult kohale toonud

Kell 17 kirjeldas kohapeal viibinud Kroonika reporter, et publiku seas on valdavalt vene keelt kõnelevaid inimesi ning järjekorral ei paista lõppu olevat. Sama kell hakati inimesi staadionile lubavat. Eestlasi olla kohapeal üksikud, kuid nad räägivad vene keelt. „Mina tulin Belgiast kohale,“ avaldas üks Korzhi fänn, kust ta oma iidolit kuulama oli tulnud. Teine hoidis käes aga Ukraina lippu. „Max Korzh on lihtne artist. Teda tulen kuulama igale poole,“ sõnas ukrainlasest noormees.

Kroonika reporter kirjeldas ka, et publik olla kohapeal metsik. „Karjutakse ja lärmatakse, siin on metsikud noored,“ vahendas ta kohapeal toimuvat. Esimesi eestlasi kohtas ta infopunkti juures, tegemist oli vene keelt mõistvate eestlannadega.

Valgevenest pärit muusik Max Korzh astub A. Le Coq Arenal üles kell 19. Oma päritolumaal Valgevenes ja Venemaal on Korzh nn mustas nimekirjas, sest ta on sealsete režiimide vastane. Kui Venemaa alustas täiemahulist sõda Ukrainas, tegutses Korzh koheselt ja tühistas kõik esinemised Venemaal, avaldas toetust Ukrainale ning tuli välja selle teemalise lauluga. Tema sõnum on selge: õigus on Ukrainal, kes kaitseb oma kodu.