VIDEO | Muusiku Max Korzhi Eesti fännid staadionikontserdi eel: Korzhi laulud on väga head, ta laulab elust ja raskustest

Kroonika reporter leidis A. Le Coq Arenalt üles ka mõned eesti keelt kõnelevad fännid, keda Lillekülas äärmiselt vähe oli. Nad sõnasid, et olid Max Korzhi kuulama tulnud eelkõige emotsioonide pärast. „See on kõige suurem kontsert siin Eestis praegu, välja arvatud Rammstein. See on kõigi inimeste kogunemine, kus on emotsioonid, head laulud ja hea üritus üldse,“ avaldas üks Korzhi fänn.