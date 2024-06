FOTOD | Vana-Vigala rokkis täiega! Hard Rock Laager tõi avapäeval publiku ette mitmeid rokkbände

Reedel vallutasid lava Valdis, Humanity, Tankist, Nihilistikrypt, Goresoerd, Hunta, Kosmikud ja välisartistid The Brains (CAN) ja Batushka (POL).

Laupäeval rokivad publiku ees Teravmoon, Elukas, Külmking, Sons of Stan, Wyrm Sub Terra, Pagansarv, Deceitome, Redneck Rampage, Mört, Freakangel, Horror Dance Squad ja välisartistidest Carpathian Forest (NOR) ja Hypocrisy (SWE).