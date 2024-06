VIDEO | „Näeb välja kui David Hasselhoff“. Zac Efroni muutunud nägu on taas paljudel hambus

Videolõik on üles võetud filmi „A Family Affair“ võtetel. Joey Kingi etteaste ajab kaasstaarid Zac Efroni ning Nicole Kidmani naerma.

Postituse all on juttu muidugi filmist endast, aga arutletakse ka Efroni näo üle. Näiteks üks inimene lajatab, et tal ei liigu ükski näolihas. Teine inimene teatab, et ta ei suuda seda vaadatagi, kuna Efron näeb välja kui David Hasselhoff. „Ta on hävitanud oma loomuliku välimuse.“,

Üks naine pahandab, et nii Efron kui Kidman on oma näod ilukirurgiaga ära rikkunud. „Nad näevad kummalised välja, üldse mitte sellised nagu varem.“

On ka neid, kes asunud Efronit kaitsma. „See on haiglane, et Efroni nägu kommenteerite. Tal juhtus õnnetus, need pole täitesüstid. Jätke ta rahule,“ märgib üks.

Efroni näo muutumist märkasid fännid juba mitu aastat tagasi. Ka siis juhtus tihtilugu, et postituste all oli kriitikalaviin. Isehakanud eksperdid rääkisid, mis kõik valesti on.

2022. aasta sügisel rääkis Efron Men’s Healthi ajakirjas, kuidas ta oli libedal põrandal sokkides jooksnud ning libastunud. Pauk tema lõua ja graniidist valmistatud purskkaevu vahel oli nii ränk, et Efron kaotas mõneks hetkeks lausa teadvuse. Ärgates tundis näitleja, et ta lõualuu on sisuliselt rippumas. Efroni sõnul näeb ta nägu teistsugune välja, sest mälumislihased kasvasid vigastusest paranemise ajal.

Samas ei uskunud kõik fännid, et õnnetus juhtus. Nii on see tänase päevani.

Mis aga filmi puutub, siis see on üleval Netflixis. Tänase seisuga on see Eesti kasutajate puhul filmitopis esikohal.