Andres Puusepp pani oma auto müüki. Hind on päris krõbe

Auto24.ee lehel olevas kuulutuses on öeldud, et hind on 41 999 eurot. See on soodushind, varem oli number suisa 47 030 eurot.

Läbisõit on veidi üle 24 000 kilomeetri. „Läbisõit võib ajas muutuda. Auto on igapäevases kasutuses,“ on seal märgitud.

Auto müüki paisanud Puusepp ütles TV3le „kohustusliku“ küsimuse ehk auto müümise põhjuse kohta, et ostis endale lihtsalt uue auto. Puusepp ütles ka, et auto on hästi hoitud ning garantii kehtib kuni 2028. aasta novembrini.

Mis aga Puusepa muudesse tegemistesse puutub, siis paraku peab ta operatsioonile minema. Star FMi hommikusaates ütles ta, et kuna ta ravimi Ozempic abil kaalu ei kaotanud, pälvis see arstide tähelepanu. „Sellepärast hakatigi uurima mind läbi ja lõhki, mille tulemusena ma hoopiski pean minema operatsioonile,“ rääkis Puusepp tõsisest tervisemurest.

Homme ootab teda ees operatsioon ning ta jääb seetõttu veidikene oma raadiotööst eemale. „Vot sellised asjad selgusid tänu sellele Ozempicule,“ sõnas raadiohääl veel.