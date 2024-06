VIDEO JA FOTOD | „Oli ränk.“ Marek Lindmaa aerutamisseiklus katkes tulekahjude tõttu

Ta märkis, et need suitsused kogemused on väärt igat hetke Yukoni jõel. „Samuti ei olnud me varem nii madala veega sõitnud, vool oli vaikne ja tööd sai tehtud kõvasti. Aerutasime järjest 24 tundi 57 minutit, kuniks öeldi, et siin seekordne võistlus lõpebki. Tasuks 6. koht. Kanuusid oli 21. Erinevaid aluseid ühtekokku 73. Edasi uute seikluste poole!“