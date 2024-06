Siim Kallas tunnistas, et on Andrus Ansipiga juba aastaid raksus

„Olukord muutus järsult 2019. aasta valimiste järel. Valimiste järelpeol paiskas ta mulle näkku solvangu, mis mul isegi täpselt meeles ei ole, ja pärast seda pole enam mingeid suhteid,“ pihtis Siim Kallas.

Ta märkis, et nii hull asi siiski pole, et kui Ansip koridoris vastu tuleb, pilgu ära keeraks. „Tere ikka vist ütleme, kuigi me ei ole ammu näinud.“

Meedias on palju kajastatud Kaja Kallase ja Ansipi vastuseisu. Juba möödunud aasta lõpus rõhutas Ansip ERRile, et Kallas tuleb välja vahetada. Kallase tagasiastumine oli tema sõnul Reformierakonna juhatuse otsustada, kuid Ansip möönis, et peaministri usalduskrediit on kadunud.

„Selle põhjuseks pole mitte ainult Vene äri skandaal, vaid üldisem suhtumine ja poliitika tegemise viis.“

See on üks näide tema paljudest teele saadetud kriitikanooltest.

Kaja Kallas aga on Ansipit võrrelnud limonaadiautomaadiga. „Üldiselt te ajakirjanikud teate, et Andrus Ansip on nagu limonaadiautomaat. Kui paned raha sisse, saad kindlasti limonaadi. Kui paned Ansipile mikrofoni ette, siis kindlasti midagi mürgist Kaja Kallase suunal tuleb. Selles suhtes võib tema peale kindel olla,“ sõnas ta Delfile.