KLÕPSUD | Enne beebi sündi puhkusele! Viinalassid naudivad enne kolmanda lapse saabumist suvepuhkust

Muusik Daniel Levi jagas veebruarikuu esimeses pooles sotsiaalmeedias uudist – tema ja abikaasa Eleri pere kasvab peagi ja oodata on kolmandat lapsukest. „Suvest alates laulame unelaulu juba kolmele pisikesele,“ kirjutas Daniel armsa perepildi juurde, mille ta Instagrami postitas. Rõõmsa sõnumi edastas Daniel ka inglise keeles. Postituse juurde lisas ta ka pildi, kus koos Eleriga hellitavalt poseerib.

Sama kuu keskel toimunud Eesti Laulu finaalis paljastas Eleri, et nende perre on tulemas tütar.

Teisel fotol on näha, kuidas Eleri päikest võtab ja mõnusaid hõrgutisi naudib.

Eelmise aasta detsembrikuu Anne & Stiili intervjuus rääkis paar oma perest lähemalt. Päevasel ajal tegeleb lastega Eleri – ta ärkab koos tütardega ja viib nad lasteaeda. Viimased kuud enne aasta lõppu olid Danielile töökad – ta andis välja oma albumi ja suundus siis tuurile. Seejärel selgus, et ta on pääsenud looga „Over the Moon“ tänavusele Eesti Laulu konkursile.