Birgit Sarrap arendas end avatumaks: töötasin läbi oma elu rasked punktid ja mulle tundub, et see aitas mind

Birgit Sarrap (35) kuulub nende õnnelike sekka, kes iga oma kontserdi lõppedes kuuleb saalist mürisevat aplausi. Lauljatar ütleb, et teda on mitu nii laval kui elus ja arvatavasti seetõttu ei väsi ta ka muusikas katsetamast sisuliste ja žanriliste kontrastidega. Birgit on Eesti esimene superstaar – 17 aastat tagasi võitis ta TV3 lauljate konkursi „Eesti otsib superstaari“.

Eeloleval nädalal läheb Birgit koos oma bändiga The Swingers ja Ott Leplandiga suvetuurile, et tähistada bändi 15. tegutsemisaastat. Seejärel saab temast Kiidjärvel lavale tulevas muusikalis „Rohelised niidud“ keskne naistegelane – Uno Loobi abikaasa Aino. Mahuka draamarolli kõrval kehastab ta lavastuses ka lauljaid Heidy Tammet ja Heli Läätse. Päris elus on Birgit abielus The Swingersi looja ja produtsendi, kontrabassimängija Indrek Sarrapiga (45). Neil on poeg Simeon (10) ja tütar Helin (8).