Kas järgmine tõsielusaade juba valmib? Selgusid sarja „Üks nädal“ uued staarid

Saate „Üks nädal staariga“ autor on eesti režissöör, meediajuht ja õppejõud Urmas Eero Liiv. Saatele on tulemas juba neljas hooaeg, formaadi eelnevad peategelased on olnud Kristina Pärtelpoeg, Silvia Ilves ja Brigitte Susanne Hunt. Seekordse hooaja peategelane on kirjastaja Jesper parve, kunstnik ja lasteraamatute autor Mari Ojasaar-Parve ning nende kolm armsat last. „Eks siis näeb, mida elu toob,“ tõdes Liiv.