Vene riigimeedia väitel külastab skandaalne USA räppar Kanye West Moskvat

Vene riigimeedia teatas pühapäeval, et Kanye West, kes nüüd kannab nime Ye, saabus Moskvasse erareisile, väitis Vene disainer Goša Rubtšinski, kelle sõnu vahendab TASS. Rubtšinski on räppari moekaubamärgi Yeezy peadisainer ja muusiku visiidi põhjuseks on väidetavalt Goša Rubtšinski sünnipäevapidustused.

West olevat riigimeedia RIA Novosti andmetel postitanud pühapäeval Venemaa sotsiaalmeediaplatvormile VK sõnumi „Tere, Moskva!“ Tema kontot pole VK-s siiski kinnitatud. Kui see vastab tõele, on West esimene suur Ameerika Ühendriikide kuulsus, kes külastab Moskvat alates 2022. aasta veebruaris alanud Venemaa sissetungist Ukrainasse.

Venemaa meedias on ilmunud mitu videot, kus on väidetavalt näha Westi ja tema turvamehi Moskvas, kuid videotes ei ole ta selgelt äratuntav. Samuti postitas muusikaprodutsent Jana Rudkovskaja sotsiaalmeediasse video, kus on väidetavalt näha Westi selga, kui ta siseneb ruumi, ning kus muusikut saadavad turvamehed. Rudkovskaja lisas: „Minu andmetel lähevad Kanye ja tema tiim homme Lužniki staadionit vaatama.“ Muusikaprodutsent loodab, et West esineb seal kunagi, kuid ükski ametlik allikas pole midagi sellist kinnitanud.

Lušniki staadioni esindaja ütles Vene riigimeediale, et neil ei ole teavet Kanye Westi Moskvas väidetavalt toimuva kontserdi kohta. „TALENT Concert Internationali (TCI) peadirektor Eduard Ratnikov ütles TASS-ile, et info Kanye Westi võimaliku Moskva kontserdi kohta on ülepaisutatud vale,“ teatas väljaanne.