„Ma olen võib-olla selline vana kooli mees.“ Priit Võigemast jagas muljeid esimesest abielunädalast

Näitleja Priit Võigemast meenutas Retro FM-i hommikuprogrammis oma pulmapäeva. Näitleja sõnul möödus abielu esimene nädal rahulikult. Kuna ta ei ole esimest korda abielus, kinnitas ta, et see kogemus ei ole tema jaoks midagi hirmutavat. Pidulikku päeva meenutas Võigemast hea sõnaga, kuid pidu venis pikale ja pruudikimp jäi sootuks viskamata. „See hetk jäi küll vahele, aga kimp on alles,“ sõnas ta, lisades, et pruudirööv siiski toimus. „See on selline mereröövlisaar, see on röövleid täis,“ viitas Võigemast Naissaarele, kus nende pulm toimus.