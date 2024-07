Kariibi mere piraatide näitleja hukkus 49-aastaselt hairünnaku tagajärjel

Honolulu hädaabiteenistuse osakonna esindaja Shayne Enright kinnitas kohalikule uudistekanalile KHON2, et Perry suri hairünnaku tagajärjel. Honolulu mereturvalisuse teenistus ja linna hädaabiteenistused reageerisid pühapäeval kella 13 paiku hädaabinumbrile tehtud kõnele, millega teatati mehest, keda pures Oahu põhjarannikul Mālaekahana ranna lähedal hai mitu korda. Parameedikud tõid Perry kaatriga kaldale ja ta kuulutati sündmuskohal surnuks.

Honolulu mereturvalisuse teenistuse juhi kohusetäitja Kurt Lager ütles, et Honolulu linna ja maakonna vetelpäästjat Perryt armastasid kõik. „Tamayo iseloom oli nakkav, ja kuigi inimesed armastasid teda, armastas ta neid veelgi rohkem,“ ütles Lager.

Honolulu linnapea Rick Blangiardi lisas: „See on traagiline kaotus. Tamayo oli legendaarne veespordimees ja väga lugupeetud, kasvas üles just siin lähedal. Ta täitis mereturvalisuse teenistuse meeskonnas oma ülesandeid suurepäraselt. Kui pühapäeva pärastlõunal sulle sellest teatamiseks helistatakse, siis seda on väga raske ette kujutada.“