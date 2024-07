KLÕPS | Victoria Beckhami Instagrami postitus tekitas fännides ebamugavust

Laupäeval jagas Spice Girlsi staar Instagramis vanu fotosid endast ja endisest jalgpallurist. Pildil on näha armunud paarikest Itaalia rannikul. „Portofino 1997 oli väga-väga romantiline reis,“ kirjutas ta fotode allkirjaks. „Ma mäletan, kui põnevil ma olin, et saan seal olla esimest korda koos Davidiga. See, kui särtsakad need 48 tundi meie jaoks olid, oli tõeliselt hämmastav. Kallid @DavidBeckham.“