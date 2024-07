„Kumbki ei õppinud kummagi keelt ära.“ Mattias Naan kergitas saladuseloori oma kunagiselt kaugsuhtelt Fääri saarte naisega

Viimases podcasti „Pohmellipäev“ episoodis oli saatejuht Mattias Naanil külas kaaskoomik Endrik Puntso (31), kellega räägiti koomikutööst kui ka paljust muust. Ühel hetkel jõudis nende jutt selleni, mis on kahe mehe puhul ühist - mõlemad on varem olnud kaugsuhtes ja tegemist on olnud põhjamaise suhtega. Kui Endriku suhe oli Skandinaaviast pärit kaaslasega, siis Mattiase südame oli vallutanud Fääri saartel elav naine.