Juhan Kilumetsast oleks äärepealt professionaalne kümnevõistleja saanud: läbilöömiseks jäi mul puudu kiiruslikest võimetest

Juhan Kilumets (34) sõnab, et targaks saada ja tulemusi saavutada on tore, aga elus on kõige tähtsamad sõprus ja lähedaste hoidmine. Seega on ta otsustanud, et ei tõsta kunagi karjääri pereelust ettepoole ja leiab töö kõrvalt piisavalt aega abikaasa Aneth Kilumetsa (35) ning poegade Lennarti (6) ja Konradi (2) jaoks.