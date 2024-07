Juba täna! Kroonika taskusaade „Tähetund“ läheb Delfi Tartu nädalal eetrisse heade mõtete linnast

Alates kella 14-st kuni 19-ni on Loore spordibaaris (Raatuse 2) võimalik jälgida viie Delfi Tasku podcasti salvestust - Pere ja Kodu podcast, Kroonika „Tähetund“, Eesti Naise „Suhtejutud“, „Päevakord“ ja „Iga naine on lugu“. Kroonika taskusaate seekordsed külalised on Inga ja Toomas Lunge.