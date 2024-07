Printsess Anne avas esimest korda pärast hirmsat õnnetust suu ja väljendas kahetsust

Jaanipühade paiku viidi ootamatult haiglasse 73-aastane printsess Anne, kus teda raviti peapõrutuse ja väiksemate peavigastuste tõttu. Ühendkuningriigi meedia avaldas eelmise nädala esmaspäeval, et kuningas Charles III õde printsess Anne, kes on kogenud olümpiasportlane, jalutas hobuste lähedal, kui ta sai vigastada. Arvatakse, et printsessi peavigastused on põhjustatud hobuse pea või jalgade löögist. Hiljem selgus, et hobuselt saadud löögi vigastuste tõttu ei mäleta Anne, mis täpselt oli juhtunud. Õnnetuse tõttu oli ta saanud väikeseid peahaavu. Printsess veetis haiglas viis päeva ja jäi seetõttu mitmest kuninglikust kohustusest eemale.