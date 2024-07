Mis juhtus? Ootamatul põhjusel jätab USA bänd KNOWER Rakvere Funkfestile tulemata

Bändiliige Louis Cole selgitas Rakvere Funkfestilt eemalejäämist pressiteate vahendusel lähemalt. „Mul on väga kahju. Ma pean tühistama KNOWERi juulikuise tuuri. Mul diagnoositi mingisugune närvisüsteemi läbipõlemine / kroonilise väsimuse sündroom ja arstid ütlesid, et ma ei peaks end praegu koormama. Kui väga ma ka ei vihkaks sõude tühistamist, siis ma ei saa hetkel oma tervisega riskida. Pean selle kuu vabaks võtma, et terveks saada,“ sõnas Cole.