„Olen ära hellitatud ja seda kõige paremas mõttes.“ Grete Kuld meenutab lapsepõlve ja jagab lapsevanemaks olemise kogemusi

Grete ja Mardo jagavad oma mõtteid lapsevanemaks olemise kohta, rõhutades, kui oluline on mõista, et lapsed on eraldi indiviidid. Grete sõnul ei tähenda lapsele elu andmine, et vanemad omavad teda või saavad tema kaudu oma unistusi ellu viia. „Laps on siiski eraldiseisev indiviid. Sa annad talle nõu, aitad teda ja kasvatad ta üles, kuid ühel hetkel läheb ta lendu,“ selgitab Grete.