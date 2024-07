Kui rahul sa oled oma kehaga?

Minu vanuses on juba kõik naised oma kehaga rahul. (Naerab.) Olen teinud iseendaga kokkuleppe – olen selline, nagu olen. Igaühel on midagi, mis talle oma välimuse juures meeldib ja ei meeldi. Selles olen küll kindel, et olen praegu naiselikum kui noorena. Neliteist aastat tagasi ehk pärast poja sündi tundsin, et tütarlapsest sirgus lõpuks naine. Emaks saamine tegi mind ilusamaks, naiselikuks. Viiekümneaastasena sa ei pea enam kellegagi võistlema, ennast teistega võrdlema – saad olla, kes tegelikult oled.