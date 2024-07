„Ta on vist mingi ajukääbik!“ Kristina ja Malluka vestlusõhtu tülisse on nüüd segatud ka Katrin Lust

Kogu tüli sai alguse portaalis Elu24 ilmunud artiklitest selle kohta, et Malluka ja Kristina juhitud vestlusõhtul „Salajutud“ käinutest osa kurtis kvaliteedi ja korralduse üle. Loole reageerisid oma sotsiaalmeediakanalitel nii Mallukas kui ka Kristina ning samuti Elu24 peatoimetaja Katrin Lust ja see tekitaski osaliste vahel tüli.

„Kes need inimesed on, kes meile kirjutavad, et hästi tore oli, aga siis lähevad Elu24 rääkima, et ei olnud?“ arutles Instagrami story’s Mallukas, kes on viimastel päevadel saanud vestlusõhtul käinutelt hulganisti positiivseid kirju.