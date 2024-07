FOTOD | Õllesummeri peaprodutsent jäi lauluväljakul kaamerasilma ette legendaarse lausega särgis

Hekkonensi sõnul visatakse särgiga möödunu üle sõbralikult nalja. „Sõbrad kinkisid mulle uue Õllesummeri tulekuks selle särgi ja see tundub mulle päris lahe! Õllesummeril on ikka juhtunud seiku ja ma arvan, et on igati hea, kui me oskame nende juhtumiste ja apsude üle naerda. Ja see lause on muutunud rahva seas oma elu elavaks naljaväljendiks. Pealegi - pulli peab saama, ma pole muidu nõus!“ kommenteeris Reno Hekkonens oma rõivavalikut.