KAS TUNNED MIND? | Hiljuti lahku läinud Silvia Ilvese südant püüab võita allaandmatu mees. „Kutsun teda pesuehtsaks kosilaseks“

Kroonika saates „Kas tunned mind?“ on seekord külas tšellist Silvia Ilves, kellele rahvas pookis külge eri ameteid. Peale Silvia põhiameti tšellomängija arvati, et ta on minister ja Toomas Hendrik Ilvese endine naine. Leidus ka neid, kes ei teadnud, kellega on tegu. „See, et olen Toomas Hendrik Ilvese endine naine... Ka nii võib kunagi ehk et jõuda sellisele tasandile, et mees on president, aga mitte Toomas Hendrik Ilves,“ reageerib Silvia naeratades sellele, kes teda arvati olevat.