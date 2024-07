KUULA | Läti laulja Lauris Reiniks andis välja uue eestikeelse 90ndate stiilis suvise loo

„Olen väga õnnelik, et saan oma Eesti kuulajatele tutvustada uut laulu. See on suvelaul 90ndate stiilis ja selle algse versiooni kirjutas minu isa Arturs Reiniks koos Ulla Kavickaga rohkem kui 20 aastat tagasi, kui ta oli minu vanune. Selle laulu meloodia on igatsevalt romantiline, mis on väga tüüpiline 90ndate muusikale ja mida tunneme ära nii Eesti kui ka Läti varasemast muusikast,“ räägib Reiniks oma uuest palast.