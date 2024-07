Magnus ütleb, et tunne on ootusärev: „Esimene laps ja kindlasti on tulemas elus uus lehekülg. Millal laps sünnib, jätaks hetkel pereringi.“

Laura postitas neil päevil sotsiaalmeediasse armsa ülesvõtte, millel mees ja naine istuvad diivanil, käes ajalehed kirjaga “Baby Kirt is on the way!“ (beebi Kirt on teel). „Meil on häid uudiseid,“ kirjutas Laura foto juurde.