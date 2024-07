KLÕPS | „See laev seilab kindlalt edasi!“ Mart Võrklaev tegi endale väikelaevajuhi paberid

Minister Võrklaev andis oma väikesest toredast saavutusest teada eile sotsiaalmeedias. „Suvepuhkuse viimane päev möödus eksamipinge tähe all, aga hea meel on teada anda, et nüüd on väikelaevajuhi tunnistus taskus!“ hõiskas ta toreda postitusega oma Instagrami kontol.