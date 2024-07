Silvia Ilvese mulluse talve peika ja müstikakoolis tudeerinud Asse Sauga pani üle miljoni euro eest müüki oma Malla mõisa

Asse Sauga on Rahvusvahelises Modernses Müstikakoolis sertifitseeritud vaimne giid, tervendaja ja õpetaja, kes aitab iidsete kuningas Saalomoni salatarkuste ja praktikate abil avada inimeste sisemist potentsiaali ning liikuda suurema õnne ja rahulolu poole. Samuti on ta ettevõtja, investor ja krüptorahaekspert. Peale kõige selle on ta ka mõisahärra, sest talle kuulub Malla mõisakompleks Lääne-Virumaal.