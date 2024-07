KLÕPS | Nüüd paar ka sotsiaalmeedias! Dua Lipa avaldas esimesed kaadrid koos kallimaga

Dua Instragrami konto Worthy farmi aladel toimuva Glastonbury festivali piltide hulgas oli kaks sellist, kus Dua on koos Callumiga. Ühel fotol naudib naeratav paar murul jooke ja teisel fotol suudleb Callum õrnalt Dua pead. Dua kirjutas piltide alla: „Tantsimine seni, kuni vaatad kiviringis päikesetõusu, on Glasto rituaal“ (dancing until you see the sunrise at stone circle is the glasto ritual).