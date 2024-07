Brigitte Susanne Hunt soovitas sotsiaalmeedias oma jälgijatel soetada võltsitud luksustooteid. Tema postitus tekitas imestuslaine

Seltskonnategelane Brigitte Susanne Hunt avaldas eile oma Instagrami kontol foto, millel poseeris kauni kotiga. Kui esmapilgul võis tunduda, et tegemist on maailmakuulsa moemargi Hermèsi loominguga, siis postituse juures avaldas Hunt avameelselt, et see on võltsing.