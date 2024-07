Sugulased? DNA-analüüsis selgus, et kaks väga kuulsat näitlejat on omavahel seotud

Väljaande Extra reporter vestles Longoria ja tema kaasnäitleja Santiago Cabreraga filmist, kus Eva kehastab jõukat New Yorgi naist, kes on sunnitud põgenema linnast koos oma eaka ema ja teismelise tütrega pärast seda, kui tema mees ei suuda tasuda oma võlgu, mille ta on valedelt inimestelt võtnud. Longoria nimetas hispaania keeles näitlemist toredaks proovilepanekuks, sest see ei ole tema emakeel.

Eva Longoria osaleb ka telesarja „Only Murders in the Building“ 4. hooajas koos Meryl Streepiga, kes juhtub olema tema kauge sugulane!

„Meryl ja mina oleme sugulased. Me mõlemad osalesime dr Gatesi DNA-saates ning Merylil ja mul on ühine esivanem. Aastaid hiljem kohtasin Merylit ühel üritusel ja mu sõber ütles: „Mine ütle talle, et olete sugulased.“ Vastasin: „Ei, ma ei ütle Meryl Streepile, et oleme sugulased.“ Siis kuulen: „Sugulane!“ ja pööran ringi ning see on Meryl.“